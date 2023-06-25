Коммунальщики привели в порядок территорию около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

В Ростове утром собрали мусор, очистили урны и подмели остановки
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону коммунальщики уже привели в порядок территорию около штаба ЮВО. Об этом 25 июня в Telegram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- К уборке приступили в 5 утра. Убран мусор в том числе в районе штаба ЮВО, цирка, ТЦ «Астор», на Буденновском, Пушкинской, Максима Горького. Очищены урны, подмели остановки, - рассказал Алексей Логвиненко.
Глава администрации отметил, что «вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб». Техника и дворники работали по своему обычному графику.
Добавим, военная техника, которую видели вчера в Ростове-на-Дону, повредила более 10 тысяч кв. метров дорог. Проезжие части должны привести в порядок в течение двух дней. Больше всего пострадал проспект Буденновский.
Напомним, 24 июня проезды около штаба ЮВО в донской столице были заблокированы. Военные машины также видели на Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди снова собрали автоколонну и уехали.
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