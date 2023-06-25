Митрополит Меркурий призвал не создавать очаг напряженности в Ростове-на-Дону

Молебен состоялся в храме Рождества Божьей Матери Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону митрополит Меркурий провел молебен о мире и умножении любви. Служба состоялась в главном храме города перед Донской иконой Божьей Матери. Эта святыня особо чтится жителями региона, к ней всегда обращались в тяжелые времена.

После молебна глава Донской митрополии призвал верующих помолиться, а вооруженных людей, которые были вчера в городе, не создавать очаг напряженности. Вечером 24 июня люди в камуфляже покинули Ростов-на-Дону.

Утром 25 июня на сайте Ростовской-на-Дону епархии было опубликовано новое обращение, уже к жителям Дона.

- Власти и народ были едины в стремлении завершить мятеж без жертв. Благодарю всех, кто молитвой и усердным исполнением своего гражданского долга способствовал результату. Будем и далее продолжать свое служение к славе Божией и благу нашего горячо любимого Отечества. Прошу во всех храмах вознести Господу молитвенные благодарения, - обратился к землякам митрополит Меркурий.

Напомним, 24 июня проезды в Ростове около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди снова собрали автоколонну и уехали.

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