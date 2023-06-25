МЧС: в Ростовской области сняли все ограничения на трассах

Движение ограничили 24 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сняли все ограничения на трассах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

24 июня въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Волгоградской и Воронежской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Напомним, проезд перекрыли после того, как в Ростов вошли бойцы ЧВК «Вагнер» и военная техника. Почти сутки они находились в городе, покинув его только после полуночи.

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