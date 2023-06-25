Пассажиры из Ростовской области могут бесплатно поменять даты вылеты в билетах

Такую возможность пассажирам дали из-за ситуации 24 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры «Аэрофлота» из Ростовской области могут поменять даты вылета в билетах без доплат. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсетях.

Такую возможность авиакомпания предоставляет из-за введенных 24 июня ограничений на трассах. Напомним, на данный момент они уже сняты. Ей могут воспользоваться путешественники, планировавшие лететь с 24 июня по 1 июля. Можно внести изменения в течение недели с первоначальной даты.

Напомним, ограничения проезда на трассах и другие меры безопасности начали действовать в Ростовской области в субботу. Связаны они с тем, что в городе находили бойцы ЧВК «Вагнер» и военная техника. Ночью 24 июня колонна покинула донскую столицу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановлено движение в центре, люди расходятся по домам: Что происходит в Ростове после ухода бойцов ЧВК «Вагнер»

Ростов-на-Дону возвращается к обычной жизни после ухода бойцов ЧВК «Вагнер». (Подробности)