Власти планируют устранить повреждения асфальта в Ростове за два дня

Дорожное покрытие повредила тяжелая техника.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове за два дня планируют восстановить дорожное покрытие, поврежденное из-за проезда тяжелой техники. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко на официальной странице в соцсетях.
По словам сити-менеджера, всего было повреждено 10 тысяч квадратных метров асфальта. Больше всего пострадал Буденновский проспект. Бригады уже приступили к работе.
При этом убирать территорию начали с пяти часов. Мусор убрали в районе штаба Южного военного округа, ростовского цирка, торгового центра «Астор», на Буденовском, Пушкинской и Горького.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следы от военной техники и пустые улицы: как живет Ростов после ухода ЧВК «Вагнер»
Ростов опустел после отъезда людей в камуфляже и военной техники. (Подробности)