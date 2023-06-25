Власти планируют устранить повреждения асфальта в Ростове за два дня

Дорожное покрытие повредила тяжелая техника. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове за два дня планируют восстановить дорожное покрытие, поврежденное из-за проезда тяжелой техники. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко на официальной странице в соцсетях.

По словам сити-менеджера, всего было повреждено 10 тысяч квадратных метров асфальта. Больше всего пострадал Буденновский проспект. Бригады уже приступили к работе.

При этом убирать территорию начали с пяти часов. Мусор убрали в районе штаба Южного военного округа, ростовского цирка, торгового центра «Астор», на Буденовском, Пушкинской и Горького.

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