Певица Диана Арбенина подтвердила, что проведет концерт в Ростове 27 июня

Диана Арбенина записала обращение к поклонникам. Фото: Оксана ЗУЙКО

Певица Диана Арбенина подтвердила, что выступит с концертом в Ростове 27 июня. Об этом она сообщила в обращении к поклонникам.

— Ростов! У нас все в силе. Мы приедем, и я буду петь. Я очень хочу вас поддержать, и я это сделаю, — заявила солистка группы «Ночные снайперы».

Напомним, ранее один из ростовских политологов предложил отменить концерт певицы. По его словам, заявления не в поддержку спецоперации идут против России и ее народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове призвали отменить концерт Дианы Арбениной, не поддержавшей СВО

Ранее концертный директор певицы опровергла информацию об отмене выступления. (Подробности)