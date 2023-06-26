В Ростовской области синоптики спрогнозировали ливни с градом

Непогода продлится несколько дней Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области ожидаются ливни с градом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, с 25 по 27 июня в некоторых районах Ростовской области пройдут сильные дожди, с грозой и градом. Порывы ветра достигнут до 23 метров в секунду.

Отметим, что жителям донского региона во время непогоды необходимо соблюдать правила безопасности. Автомобилистом стоит воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать безопасную скорость и дистанцию во время движения.

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(Подробности)