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НовостиОбщество26 июня 2023 4:50

В Ростове-на-Дону без вести пропал 11-летний мальчик

Школьник не выходит на связь почти сутки
Лейла МИРИШОВА
Мальчика видели последний раз 25 июня. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

Мальчика видели последний раз 25 июня. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону разыскивают 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Школьника последний раз видели 25 июня. Мальчик не выходит на связь почти сутки. Взволнованные родители пытались найти ребенка самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратили за помощью в полицию и к волонтерам. Сейчас они прочесывают все улицы и близлежащие районы.

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