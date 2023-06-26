В Ростове-на-Дону сеть «Вкусно – и точка» возобновила работу

Заведение не работало с 24 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове сеть «Вкусно – и точка» возобновила свою работу. Об этом сообщили на официальной странице заведения 25 июня.

- Друзья, мы рады сообщить, что предприятия в Ростове-на-Дону вновь работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Отметим, что ресторан быстрого питания закрылся 24 июня из-за безопасности гостей и сотрудников. Утром отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ЮВО в Ростове-на-Дону. Жителей города призвали оставаться дома и сохранять спокойствие. Военные покинули донскую столицу только к 12 ночи. А 25 июня в городе все стало работать в обычном режиме.

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