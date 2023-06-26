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НовостиОбщество26 июня 2023 5:49

В Ростове 27 июня состоится концерт «Ночных снайперов»

Об этом сообщила на своей странице лидер группы Диана Арбенина
Лейла МИРИШОВА
Накануне один из ростовских политологов предложил отменить концерты Арбениной.

Накануне один из ростовских политологов предложил отменить концерты Арбениной.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростове-на-Дону 27 июня пройдет концерт «Ночных снайперов». Об этом на своей странице сообщила лидер музыкальной группы Диана Арбенина.

Отметим, что в конце мая она рассказала поклонникам, что неудачно упала на лестнице и повредила позвоночник. Из-за чего несколько концертов в начале июня были отменены. В их числе оказалось и выступление в Ростове-на-Дону 9 июня. Все программы перенесли на вторую половину месяца.

- Ростов! 27 у нас все в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать. И я это сделаю. До встречи, - сообщила Диана Арбенина.

Отметим, что накануне один из ростовских политологов предложил отменить концерты Арбениной.

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