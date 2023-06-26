В Ростове 27 июня состоится концерт «Ночных снайперов»

Накануне один из ростовских политологов предложил отменить концерты Арбениной.
Фото: Оксана ЗУЙКО
В Ростове-на-Дону 27 июня пройдет концерт «Ночных снайперов». Об этом на своей странице сообщила лидер музыкальной группы Диана Арбенина.
Отметим, что в конце мая она рассказала поклонникам, что неудачно упала на лестнице и повредила позвоночник. Из-за чего несколько концертов в начале июня были отменены. В их числе оказалось и выступление в Ростове-на-Дону 9 июня. Все программы перенесли на вторую половину месяца.
- Ростов! 27 у нас все в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать. И я это сделаю. До встречи, - сообщила Диана Арбенина.
Отметим, что накануне один из ростовских политологов предложил отменить концерты Арбениной.
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