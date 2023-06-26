В Ростове горячую воду жителям Западного обещают подключить не ранее 27 июня

Водоснабжение восстановят после промывки и успешной проверки новых сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону жителям части Западного жилого массива горячую воду пообещали вернуть после 27 июня. Водоснабжение ограничено из-за работ по замене коммуникаций в районе улицы Каширской. Об этом говорится на сайте компании «Ростовские тепловые сети».

- Из-за выявления многочисленных дефектов на участке теплотрассы приняли решение перенести обновление трубопровода с 2024 года на текущий 2023 год. Это позволит снизить аварийность и увеличить надежность теплоснабжения потребителей в отопительный период, - пояснили специалисты.

Всего должны смонтировать 145 трассовых метров трубопровода, к прошедшей пятнице заменили уже 70 метров. Земляные работы осложняются наличием трансформаторной подстанции и дополнительных коммуникаций.

- После промывки и успешной проверки новых сетей на плотность и прочность будет произведено подключение потребителей, - прокомментировали в «РТС».

Добавим, 24 июня сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что по Ростову горячую воду вернули в уже 92 многоквартирных дома из 171.

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