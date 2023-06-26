Глава комитета Госдумы заявил об отсутствии претензий к действиям ЧВК в Ростове-на-Дону

Люди в камуфляже в субботу находились в центре Ростова-на-Дону
Фото: Анна ШИЛЯЕВА
Претензий к действиям ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону нет ни у местных жителей, ни у военных. Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
- Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого - ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих ЮВО, ни у правоохранительных органов, - отметил Андрей Картаполов.
Парламентарий добавил, что к бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны России, если захотят. В этом случае они продолжат службу, но уже в других подразделениях. Если же переход будет всем составом, то военные смогут служить в составе своих подразделений.
Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.
- Колонна вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря, - проинформировал губернатор Василий Голубев.
Добавим, сейчас в Ростове-на-Дону ведут ремонтируют дорог, по которым прошла военная техника. Всего в донской столице оказалось повреждено более 10 тысяч кв. метров проезжей части. Больше всего пострадал проспект Буденновский.
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