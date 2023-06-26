Школьник из Ростовской области получил подарок от президента России Владимира Путина

Подарок Ивану Сорокину передал глава администрации Азовского района. Фото: сайт управления ветеринарии РО

Школьник из Азовского района Ростовской области Иван Сорокин получил подарок от президента России Владимира Путина. Это произошло в июне, буквально на днях.

- Молодой человек из поселка Каяльского попросил у главы государства электропастух*, чтобы следить за своим стадом из 8 коз и 1 коровы, - рассказали в управлении ветеринарии Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, юноша мечтает связать свою жизнь с животноводством.

Подарок Ивану Сорокину передал глава администрации Азовского района Александр Палатный.

Также молодого земляка поздравила руководитель межрайонной СББЖ Светлана Дедкова. Специалист отметила, что целеустремленные ребята нужны в ветеринарной службе и предложила школьнику поступить на факультет ДонГАУ по целевому направлению.

электропастух* - устройство для ограничения передвижения скота по пастбищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадыров назвал эффективными действия отправленного в Ростов батальона «Ахмат»

Бойцы вернулись в зону спецоперации (подробности)