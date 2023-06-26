В Ростовской области восстанавливают причалы, чтобы перевозить пассажиров по Дону

Где-то причалы уже готовы. Осталось оформить документы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области строят и ремонтируют причалы. Это поможет восстановить перевозку пассажиров судами на подводных крыльях, сообщается на сайте правительства области.

- Сегодня нужно уделить максимальное внимание восстановлению причальной инфраструктуры, которая в дальнейшем позволит нам создать качественную маршрутную сеть и сделать водные перевозки востребованными у граждан, - рассказал министр транспорта Владимир Окунев. – Основные работы по подготовке причальной инфраструктуры необходимо завершить в текущем году.

Причалы в станицах Кочетковской и Романовской, а также в Константиновске и Семикаракорске уже готовы к работе, осталось оформить только техническую документацию.

Специалисты признали пригодным для эксплуатации причал в станице Старочеркасской. А вот в поселке Усть-Донецкий пристанище для речных судов нужно ремонтировать.

Возможно, три плавучих причала появятся в станицах Кочетковской и Багаевской, а также в хуторе Пухляковском. Кроме того, чтобы организовать работу пассажирского водного транспорта, судоходная пассажирская компания «Дон» пытается заключить договоры субаренды на причалы в Ростове и Азове.

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