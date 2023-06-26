Жителя Ростовской области осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

За призыв к экстремизму в сети осудили жителя Волгодонска Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгодонске Ростовской области местный житель предстал перед судом за публичный призыв к экстремистской деятельности, сообщает ФСБ региона.

По данным ведомства, в одной из групп в соцсети к информационному посту волгодончанин написал комментарий, в котором призвал к насилию. Позже он объяснил это тем, что действовал на эмоциях.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Суд уже вынес свое решение.

- Жителя Волгодонска приговорили к двум годам лишения свободы условно с запретом три года заниматься администрированием сайтов, - прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили мужчин, которые изготовили 16 кг наркотиков

Приговор суда они обжаловать не стали (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области осудили мигранта, не сообщившего о желании знакомого стать террористом

Ему назначили штраф 10 тысяч рублей (подробнее)