Жителя Ростовской области осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

За призыв к экстремизму в сети осудили жителя Волгодонска
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Волгодонске Ростовской области местный житель предстал перед судом за публичный призыв к экстремистской деятельности, сообщает ФСБ региона.
По данным ведомства, в одной из групп в соцсети к информационному посту волгодончанин написал комментарий, в котором призвал к насилию. Позже он объяснил это тем, что действовал на эмоциях.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Суд уже вынес свое решение.
- Жителя Волгодонска приговорили к двум годам лишения свободы условно с запретом три года заниматься администрированием сайтов, - прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.
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