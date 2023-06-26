В Ростовской области пассажирский поезд сбил 30-летнего мужчину

Железная дорога - зона повышенной опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Аксае, в районе железнодорожной остановки, пассажирский поезд сбил 30-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
- Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности. Травмы получил житель хутора Большой Лог. Сейчас выясняются детали произошедшего, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.
Похожий случай произошел в январе 2023 года в Ростове-на-Дону. Тогда из-за поезда погиб 31-летний мужчина.
Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Переходить пути нужно только по переходам, всегда следует помнить о правилах поведения на путях.
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Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента (подробности)