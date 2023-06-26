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НовостиПроисшествия26 июня 2023 10:20

В Ростовской области пассажирский поезд сбил 30-летнего мужчину

Личность пострадавшего и предварительные причины случившегося уже установили
Ангелина СКИБА
Железная дорога - зона повышенной опасности

Железная дорога - зона повышенной опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае, в районе железнодорожной остановки, пассажирский поезд сбил 30-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

- Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности. Травмы получил житель хутора Большой Лог. Сейчас выясняются детали произошедшего, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Похожий случай произошел в январе 2023 года в Ростове-на-Дону. Тогда из-за поезда погиб 31-летний мужчина.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Переходить пути нужно только по переходам, всегда следует помнить о правилах поведения на путях.

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Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента (подробности)