В Ростове руководителей управляющей компании осудили за хищение 30 млн рублей

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пятеро представителей одной из управляющих компаний не смогли оспорить свой приговор по делу о хищении 30 млн рублей. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Ростовский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе решение первой инстанции, - прокомментировали в ведомстве.

На скамье подсудимых находились двое учредителей компании, финансовый директор, главный бухгалтер и гендиректор УК. По данным следствия, подозреваемые присвоили деньги, которые люди выплатили за коммунальные услуги.

Известно, что вердикт в отношении задержанных вынесли по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей».

В первой инстанции, в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону, учредители получили по 6 лет колонии общего режима и штрафы в 200 тысяч рублей. Остальным утвердили по 4 и 5 лет колонии общего режима и штрафы в 150 и 200 тысяч рублей. Это решение, как уже было сказано выше, подтвердил региональный Облсуд.

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