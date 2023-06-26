В Ростовской области построят две модульные легковозводимые гостиницы на 71 номер

За первый квартал 2023 года турпоток в Ростовскую область увеличился на 60%.
Фото: Вадим ПОПОВ
В Ростовской области построят две модульные легковозводимые гостиницы, в которых будет всего 71 номер. Об этом сообщили в донском правительстве.
Всего на возведение гостиниц планируют потратить 65,6 млн рублей, 13,9 из которых — федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Проекты возведения этих гостиниц стали одними из финалистов конкурса на получение поддержки.
— Туристский поток в Ростовскую область с каждым годом растет, поэтому появление новых комфортных мест размещения является залогом успешного развития туристической отрасли в целом, — отметил областной министр экономического развития Максим Папушенко.
Напомним, что по итогам первого квартала туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60%, донской регион посетило более 370 тысяч человек.
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