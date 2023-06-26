В Ростове-на-Дону нашли 11-летнего мальчика, который пропал 25 июня

Ориентировку на ребенка распространили прошедшей ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону нашли 11-летнего мальчика, о местонахождении которого не знали со вчерашнего дня. Об этом сегодня, 26 июня, рассказали волонтеры. Информацию о завершении розыска опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найден, жив. Благодарим всех, кто принимал участие в поиске, - говорится в сообщении.

Напомним, ориентировку на ребенка распространили прошедшей ночью, около 1:30. После этого жители Дона начали активно делиться постом со своими знакомыми. Люди очень волновались за мальчика. Параллельно работали волонтеры.

Как именно нашелся школьник, не уточняют - представители отряда «ЛизаАлерт» пояснили, что это личная информация, которую нельзя распространять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «ВАЗа», пострадал 19-летний пассажир

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента (подробности)