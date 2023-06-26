В Ростове на базе ДГТУ откроют первую в России интернатуру для ветврачей

Молодые специалисты будут практиковаться в местах будущей работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ планируют впервые в российской практике высшего образования открыть интернатуру для ветврачей. Об этом говорится на сайте вуза.

Новое образовательное направление собираются запустить в рамках эксперимента, который поручили провести федеральные власти. Ранее интернатура предполагалась только для медицинских и фармацевтических специальностей.

- Основная цель - подготовка узкоспециальных практикующих врачей. Эксперимент продлится 5 лет. Предполагается ежегодная подготовка и сдача отчетов по промежуточным результатам, - сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.

Число возможных специальностей варьируется от 15 до 30. Срок обучения - 2 года. Молодые специалисты будут практиковаться в местах будущей работы: в лабораториях, клиниках и агрохолдингах.

- Для нашей экономики, системы разделения труда, подготовки кадров и, конечно же, владельцев животных и самих питомцев очень важны узкие специалисты, - отметил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

Добавим, эксперимент по введению интернатуры для ветврачей проведут в ДГТУ и Московской ветеринарной академии имени Скрябина (МВА). Первый набор собираются организовать в будущем учебном году.

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