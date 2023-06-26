В Ростовской области провели второй телемост между участниками СВО и их близкими

Донские бойцы во второй раз пообщались со своими близкими, для этого для них организовали телемост. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области провели второй телемост между донскими бойцами и их близкими. На этот раз общение было с теми, кто участвует в спецоперации на территории Донецкой Народной Республики.

Для общения импровизированные студии оборудовали в Ростове, Аксайском, Сальском, Белокалитвинском и Константиновском районах.

Также власти Ростовской области в очередной, пятый, раз передали донским бойцам крупную партию помощи. На этот раз она включала, в том числе, ремкомплекты для техники и вооружения, аккумуляторные батареи, сварочные аппараты, а также компрессоры и заточные станки.

Напомним, что контрактники и добровольцы из Ростовской области получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Также губернатор Василий Голубев предложил освободить их и членов их семей от уплаты транспортного налога. Эту инициативу рассмотрят на ближайшем заседании донские депутаты.

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