Экс-полицейского из Ростовской области осудили на пять лет за взятку 40 миллионов рублей

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области осудили бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отделения полиции города Таганрога за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Суд установил, что в 2022 году полицейский предложил заместителю главврача областного онкодиспансера посодействовать в переговорах с правоохранителями, которые бы возбудили в отношении нее уголовное дело по менее тяжкой статье, а также не предоставлять в следственный орган оперативные материалы. За это он хотел 40 миллионов рублей. Женщину тогда подозревали в получении взяток.

В итоге экс-полицейского приговорили к пяти годам лишения свободы, а также на пять лет ему запретили работать в госорганах. Отметим, что приговор суда еще не вступил в силу и его можно обжаловать.

Женщину ранее суд приговорил к четырем годам лишения свободы, а также запретил ей пять лет работать в государственных и муниципальных органах.

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