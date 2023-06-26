Ипотеку под 1 % планируют распространить на всех студентов Ростовской области

Речь идет об «ипотеке для отличников» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростовской области ипотеку под 1 % планируют распространить на всех студентов. Об этом в ходе заседания антинаркотической комиссии рассказал губернатор Василий Голубев.

- Обсуждали этот вопрос на оперативном совещании. Поинтересовался, как идет ипотека, мы ее назвали «ипотекой для отличников». Эту разницу между банковским процентом и единицей сейчас на себя берет область. Посмотрим и внесем коррективы, чтобы это было для всех студентов, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что молодые специалисты уже могут получать такую ипотеку.

- Будем ориентироваться на востребованность специальностей, где есть дефицит кадров. Идея в том, чтобы человек мог решить жилищную проблему и развиваться как специалист именно в своем регионе, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, зимой донские власти сообщали, что ипотеку под 1% годовых в 2023 году смогут оформить 50 выпускников-отличников. На эти цели в региональном бюджете предусматривалось 26,3 млн рублей.

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