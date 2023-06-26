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НовостиОбщество26 июня 2023 14:03

В Ростове рассказали о ремонте дорог, поврежденных техникой ЧВК «Вагнера»

Сейчас этим занимается 11 бригад дорожников
Дмитрий Кутепов
Укладывать новый асфальт будут с оглядкой на погоду.

Укладывать новый асфальт будут с оглядкой на погоду.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове коммунальщики срезали фрезой четыре тысячи кв метров асфальта, поврежденного военной техникой ЧВК «Вагнер». Об этом в Телеграм сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Потом на местах фрезерования уложат новое асфальтобетонное покрытие. При этом Алексей Логвиненко отметил, что на ход работ может влиять погода.

Незначительные повреждения дорог устранили с помощью струйно-инъекционного способа.

Напомним, что основные повреждения асфальта были на проспекте Буденновском от улицы Большой Садовой до улицы максима Горького, где разворачивались основные события.

Всего в ремонте задействовано 11 ремонтных бригад.

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