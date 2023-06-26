Новый автовокзал на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону назовут «Центральным»

Название для автовокзала утвердила компания-инвестор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый автовокзал, который создадут на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, собираются назвать «Центральным». Однако в связи с этим может появиться путаница, заявили представители проекта «Урбанистика - Ростов-на-Дону».

- Ростовчане и гости города будут не сразу понимать, где находится главный автовокзал, а где Центральный областной, - отметили в своем телеграм-канале градозащитники.

Эксперты уже обратились в донской Минтранс. Выяснилось, что у властей нет полномочий для изменения названия.

- Коммерческая организация «Группа Агроком», которая занимается проработкой проекта реконструкции здания и прилегающей территории, принимает самостоятельное решение по определению названия будущего объекта транспортной инфраструктуры. Этот вопрос не входит в компетенцию властей, - разъяснили в письменном ответе Минтранса Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что здание старого аэропорта на проспекте Шолохова, 270/1 станет автовокзалом уже к концу 2023 года. Вложить в объект намерены 1 млрд рублей. Еще одна инфраструктурная точка должна разгрузить город и повысить качество транспортного обслуживания агломерации.

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