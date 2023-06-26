В Ростовской области за убийство осудили ранее оправданного мужчину

У мужчины еще есть возможность обжаловать решение суда.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Морозовский районный суд признал виновным в убийстве мужчину, которого в 2022 году оправдали. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.
В районном суде посчитали, что мужчина все же в октябре 2021 года зарезал ножом собутыльника. По данным суда, мужчины распивали спиртное в городе Морозовске, и перед убийством поругались.
В ноябре 2022 года мужчину признали невиновным в убийстве, а в январе 2023 года в апелляционной инстанции это решение отменили. В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве, после чего его взяли под стражу после оглашения приговора.
Жителя Морозовска суд приговорил к семи годам лишения свободы, а также к ограничению свободы на один год. Отметим, что этот приговор суда еще не вступил силу и его могут обжаловать.
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