В Ростове произошел пожар в зоопарке

Дым заполонил близлежащие улицы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону произошел пожар в зоопарке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 26 июня на улице Зоологической, 3.
Горожане опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как поднимается огромный столб дыма, который заполонил близлежащие улицы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, на место уже выехали пожарные. Информация уточняется.
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Площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров