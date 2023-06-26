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НовостиОбщество26 июня 2023 16:00

В Ростове произошел пожар в зоопарке

Дым заполонил близлежащие улицы
Лейла МИРИШОВА
Дым заполонил близлежащие улицы

Дым заполонил близлежащие улицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону произошел пожар в зоопарке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 26 июня на улице Зоологической, 3.

Горожане опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как поднимается огромный столб дыма, который заполонил близлежащие улицы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, на место уже выехали пожарные. Информация уточняется.

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Площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров

(Подробности)