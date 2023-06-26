В Ростовской области с прошлого года не могут найти 28-летнюю девушку

Эльвиру Гусеву последний раз видели 9 января 2022 года. Фото: "ЛизАлерт"

В Гуково без вести пропала 28-летняя девушка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Эльвиру Гусеву последний раз видели 9 января 2022 года. С того дня связь с ней пропала. Обеспокоенные родственник пытались найти ее самостоятельно, однако все попытки были безуспешны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и полицию.

Рост пропавшей – около 168 сантиметров. У нее среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в розовую куртку, темные джинсы и кроссовки с белой подошвой.

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