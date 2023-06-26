Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в Ростовском зоопарке

На территории зоосада загорелось помещение экзотариума
Фото: Анна ШИЛЯЕВА
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара в зоопарке Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
По информации пресс-службы, вечером 26 июня загорелось помещение экзотариума на территории зоопарка. Правоохранители в ходе проверки оценят соблюдения требований пожарной безопасности и действия уполномоченных органов.
- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в прокуратуре.
Отметим, что Ростовский-на-Дону зоопарк сегодня – один из крупнейших в России и Европе. В этом году зоосаду исполнилось 96 лет.
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