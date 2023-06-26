Появились первые кадры с места пожара в Ростовском зоопарке

Пламя охватило порядка 300 квадратных метров Фото: Анна ШИЛЯЕВА

В сети появились кадры с места пожара в Ростовском-на-Дону зоопарке. Видео горящего экзотариума опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧП произошло 26 июня около 18:30 на улице Зоологической, 3. Сотрудники зоопарка, увидев дым, сразу же вызвали пожарных. Пламя охватило порядка 300 квадратных метров. На месте ЧП сейчас работают 48 спасателей на 17 спецмашинах.

- Угроза распространения огня отсутствует. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники учреждения и спасатели проводят эвакуацию животных из горящего здания.

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(Подробности)