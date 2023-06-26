В Ростове-на-Дону спасатели потушили пожар в зоопарке

. На месте ЧП работали около 50 спасателей и 17 спецмашин. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

В Ростове-на-Дону спасатели потушили пламя в зоопарке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- 20:01 ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что помещение экзотариума начало полыхать около 18:30. Сотрудники зоопарка, увидев дым, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило помещение. На месте ЧП работали около 50 спасателей и 17 спецмашин.

Пожару был объявлен второй ранг сложности. К счастью, никто не пострадал, а всех животных экзотариума удалось спасти.

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(Подробности)