Появились кадры спасения животных в зоопарке Ростова-на-Дону

Всех спасенных зверушек поместили на время в слоновник. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону во время пожара спасатели эвакуировали 50 животных. Об этом сообщил корреспондент «КП – Ростов-на-Дону».

Всех спасенных зверюшек поместили на время в слоновник. К счастью, животные не успели надышаться дымам, их здоровье в полном порядке. Сотрудникам зоопарка теперь необходимо решить, в какие их вольеры размещать.

- Шиншилы, мыши, кролики, ежи и другие мелкие млекопитающие эвакуированы вместе с сотрудниками зоопарка, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Отметим, что пожар произошел в здании экзотариума около 18:30. Сотрудники зоопарка, увидев дым, сразу же вызвали спасателей. Пламя буквально за считанные минуты охватило порядка 30 квадратных метров. На месте ЧП работали 48 спасателей на 17 единицах спецтехники. Полностью потушить здание удалось только к 20:35. Отметим, что сегодня Ростовскому зоопарку исполнилось 96 лет.

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(Подробности)