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НовостиОбщество26 июня 2023 19:33

Муниципалитетам Ростовской области рекомендовали спланировать мероприятия по гражданской обороне

Города и районы региона должны подготовить планы до 1 сентября
Лейла МИРИШОВА
Города и районы региона должны подготовить планы до 1 сентября

Города и районы региона должны подготовить планы до 1 сентября

Фото: Рамиль Галиев

Муниципалитетам Ростовской области рекомендовали спланировать мероприятия по гражданской обороне. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области.

Цель планирования – обозначить объем и порядок необходимых задач по обеспечению защиты граждан от возможной опасности при военных конфликтах.

План необходимо подготовить до 1 сентября, а также согласовать их с ГУ МЧС по Ростовской области. Каждый год планы нужно дорабатывать с учетом ситуации в регионе.

Отметим, что постановление датируется 20 июня.

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