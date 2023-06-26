Города и районы региона должны подготовить планы до 1 сентября
Фото: Рамиль Галиев
Муниципалитетам Ростовской области рекомендовали спланировать мероприятия по гражданской обороне. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области.
Цель планирования – обозначить объем и порядок необходимых задач по обеспечению защиты граждан от возможной опасности при военных конфликтах.
План необходимо подготовить до 1 сентября, а также согласовать их с ГУ МЧС по Ростовской области. Каждый год планы нужно дорабатывать с учетом ситуации в регионе.
Отметим, что постановление датируется 20 июня.
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