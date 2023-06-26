Командир «Ахмата»: бойцы спецназа были в 500-700 метрах от «Вагнера», но приказа действовать не было

Ближе к 12 ночи бойцы вместе с военной техникой покинули донскую столицу. Фото: Лейла МИРИШОВА

Бойцы «Ахмата» находились в 500-700 метрах от «Вагнера» в Ростове, однако приказа действовать не было. Об этом сообщил командир спецподразделения в эфире телеканала «Россия 1».

- Руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, — сообщил командир.

Он также отметил, что спецназовцы были готовы применить силу при необходимости.

Напомним, что 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали Буденновский проспект в районе штаба Южного военного округа. С самого утра и до позднего вечера военные находились от Красноармейской до Большой Садовой. Ближе к 12 ночи бойцы вместе с военной техникой покинули донскую столицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грустно от того, что стало с цирком»: Как изменились улицы Ростова после бойцов ЧВК «Вагнер»

Рассказываем о последствиях вчерашних событий для города

(Подробности)