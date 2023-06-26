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НовостиОбщество26 июня 2023 20:37

Командир «Ахмата»: бойцы спецназа были в 500-700 метрах от «Вагнера», но приказа действовать не было

Подразделения бойцов направлялись в Ростов-на-Дону 24 июня
Лейла МИРИШОВА
Ближе к 12 ночи бойцы вместе с военной техникой покинули донскую столицу.

Ближе к 12 ночи бойцы вместе с военной техникой покинули донскую столицу.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Бойцы «Ахмата» находились в 500-700 метрах от «Вагнера» в Ростове, однако приказа действовать не было. Об этом сообщил командир спецподразделения в эфире телеканала «Россия 1».

- Руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, — сообщил командир.

Он также отметил, что спецназовцы были готовы применить силу при необходимости.

Напомним, что 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали Буденновский проспект в районе штаба Южного военного округа. С самого утра и до позднего вечера военные находились от Красноармейской до Большой Садовой. Ближе к 12 ночи бойцы вместе с военной техникой покинули донскую столицу.

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