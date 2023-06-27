Появились первые видео спасения животных из горящего музея в зоопарке Ростова

Спасенных животных эвакуируют сотрудники МЧС и работники зоопарка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Появились первые видео спасения животных, которых из горящего здания эвакуировали в зоопарке Ростова. Их обнародовали в МЧС региона.

На роликах видно, как спасатели вместе с сотрудниками зоопарка передают из горящего здания мелких кроликов, шиншил и ежей. В ведомстве добавили, что никто из животных не пострадал.

Напомним, 26 июня, в 18:33 очевидцы увидели дым.

- Что-то горит в зоопарке, - писали ростовчане и делились первыми видео в социальных сетях.

На место прибыли почти полсотни человек и 17 единиц техники. Уже в 19:00 пожару был присвоен второй ранг сложности, а через час сообщили о локализации открытого горения. По предварительным данным, огонь вспыхнул в здании музея на площади 300 квадратных метров. Огнем была объята крыша.

- В 20:35 пожар ликвидирован полностью, - добавили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. - Сотрудники не только спасли всех животных, но и вынесли ценные экспонаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасли ежиков и шиншилл, но не тараканов»: что известно о пожаре в зоопарке Ростова на утро 27 июня

Животные не пострадали при пожаре в зоопарке Ростова-на-Дону (подробности)