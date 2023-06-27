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НовостиОбщество27 июня 2023 4:37

В Ростове-на-Дону 27 июня вновь пройдет дождь

В город придут осадки в первой половине дня
Лейла МИРИШОВА
26 июня донскую столицу накрыл сильный ливень.

26 июня донскую столицу накрыл сильный ливень.

Фото: Кристина Круговых

В Ростове синоптики вновь предупредили о сильном дожде с грозой. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Во вторник, 27 июня, в донской столице в первой половине дня ожидается ливень с грозой, температура воздуха составит +23…+25 градусов. Вечером осадков не ожидается, а столбики термометров покажут до +20 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что 26 июня донскую столицу накрыл сильный ливень. Несколько улиц оказались затопленными.

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