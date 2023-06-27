В Ростове-на-Дону 27 июня вновь пройдет дождь

26 июня донскую столицу накрыл сильный ливень. Фото: Кристина Круговых

В Ростове синоптики вновь предупредили о сильном дожде с грозой. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Во вторник, 27 июня, в донской столице в первой половине дня ожидается ливень с грозой, температура воздуха составит +23…+25 градусов. Вечером осадков не ожидается, а столбики термометров покажут до +20 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что 26 июня донскую столицу накрыл сильный ливень. Несколько улиц оказались затопленными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слышатся раскаты грома и сверкает молния: что известно о сильном ливне в Ростове

Ростов-на-Дону накрыл мощный ливень с градом поздним вечером 26 июня

(Подробности)