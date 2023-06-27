В Ростове без вести пропал 75-летний пенсионер

Олег Белкин может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 75-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Олега Белкина последний раз видели 26 июня. С того дня мужчина не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались найти пропавшего самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас поисковики прочесывают все улицы и районы города, чтобы найти мужчину.

Рост мужчины – около 171 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом, коричневую футболку, светло-бежевые брюки и коричневые ботинки.

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