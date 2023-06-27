В Ростове-на-Дону началась масштабная реконструкция насосной станции

Работы планируется завершить в 2024 году. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове началась масштабная реконструкция насосной станции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно опубликованной информации, по окончанию всех работ пропускная способность станции – 560 Гкал/час – будет обеспечивать бесперебойное и качественное теплоснабжение жителей донской столицы. Все работы планируется закончить в 2024 году, а сумма инвестиций составляет около 930 миллионов рублей. Подрядчики полностью заменят основное оборудование.

Проект предусматривает охлаждение подшипников насосов в замкнутом контуре с использованием теплообменников, установленных на раме насоса, а также сбор дождевых и талых вод в ливневую канализацию с отводом в отдельную емкость.

Отметим, что все современные объекты не оказывают негативного влияния на водную и экологичную обстановку донской столицы.

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(Подробности)