После мощного ливня в ночь на 27 июня затопило Батайск

Всю ночь в Батайске лили сильные дожди с громом и градом. Фото: Кристина Круговых

Батайск затопило после мощного ливня в ночь на 27 июня. Об этом сообщил глава администрации города Роман Волошин на своей странице в соцсети.

По словам сити-менеджера, в диспетчерскую службу от жителей поступило 25 заявок. Сейчас на месте подтоплений работают пять бригад МЧС и пожарных. Также в разных районах города задействованы мониторинговые группы, которые помогают определить места подтоплений.

- Все силы и средства работают в режиме повышенной готовности, — заверил Роман Волошин.

Напомним, всю ночь в Батайске лили сильные дожди с громом и градом. Непогода также настигла и донскую столицу. В Ростове мощные ливни зарядили в ночь на 27 июня. Несколько улиц превратились в настоящие реки.

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