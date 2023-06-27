В Волгодонске женщина пыталась украсть из гипермаркета продуктов на 12 тысяч рублей

Полиция задержала злоумышленницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске местная жительница пыталась украсть из гипермаркета продуктов на 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, в феврале текущего года местная жительница пришла в один из гипермаркетов города. Женщина взяла с полок отборные креветки, майонез, вино, несколько бутылок водки, пару плиток шоколада и другие недешевые продукты. Со всеми товарами женщина направилась к выходу, однако ее задержали охранники. Позже ее доставили в отдел полиции, где в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к шести месяцам условного срока.

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