Зоопарк Ростова после пожара возобновил работу в штатном режиме

27 июня в 13.00 в зоопарке пройдет показательное кормление грифовой черепахи. Фото: пресс-служба зоопарка Ростова.

После вчерашнего вечернего пожара зоопарк Ростова возобновил работу в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе.

Также в зоопарке отметили, что во время пожара никто из животных не погиб, всех их успели эвакуировать.

Сегодня, в 13.00 в зоопарке пройдет показательное кормление грифовой черепахи, которую также еще называют аллигаторной. По величине такие черепахи могут достигать длины 1,5 метров и массы до 60 килограммов.

Напомним, что 26 июня в 18.33 в зоопарке Ростова загорелось здание, в котором располагался недавно открытый музей. По предварительным данным, там произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил 300 кв метров здания, и перекинулся на находящиеся рядом деревья и кусты. В пожаре никто не пострадал, всех животных подальше от огня эвакуировали.

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