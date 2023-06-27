В Ростовской области есть первые штрафы за выжигание сухой травы

Штрафы за сжигание сухой растительности могут достигать 4500 рублей для физлиц и 100 тысяч для организаций. Фото: правительство области.

В Ростовской области уже используются штрафные санкции в отношении поджигателей сухой растительности. Чаще дела об административных правонарушениях возбуждались в одних и тех же городах и районах донского края. Об этом сообщается на сайте администрации Ростовской области.

- В основном, причиной возникновения возгораний является человеческий фактор. И лица, виновные в нарушении, должны привлекаться к ответственности, - отметил начальник административной инспекции региона Николай Копичка.

Сотрудники инспекции контролируют сжигание сухой растительности, мусора и листвы. Чаще всего в этом году они составляли протоколы в отношении жителей Волгодонска, Зимовниковского, Волгодонского, Октябрьского и Красносулинского районов. Всего с начала года из-за сжигания сухой растительности возбуждено 44 административных дела. Причем штрафы для физлиц могут достигать 4500 рублей, для должностных лиц – 45 тысяч. Юрлица могут быть наказаны на сумму до 100 тысяч рублей.

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