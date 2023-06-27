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НовостиПроисшествия27 июня 2023 8:52

Фото и видео с места обрушения перекрытий в трехэтажном доме в Ростове

Появились фото и видео с места обрушения перекрытий в трехэтажном доме в Ростове
Михаил СТРИЖЕВ
Дом был признан аварийным в 2020 году.

Дом был признан аварийным в 2020 году.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове обрушились перекрытия потолка в доме на улице Станиславского. Происшествие случилось около 10 часов 27 июня.

Перекрытия обрушились в санузле.

Перекрытия обрушились в санузле.

Фото: Дмитрий Кутепов

По данным донского управления МЧС, в квартире на первом этаже обрушились перекрытия потолка санузла. В результате происшествия никто не пострадал. Хозяйка квартиры отделалась легким испугом.

На месте работали спасатели. По словам журналиста «КП-Ростов-на-Дону», с жильцами также пообщались местные власти.

В результате происшествия никто не пострадал.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Дмитрий Кутепов

Известно, что здание было признано аварийным еще в 2020 году.

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