В Батайске разработают новую схему ливневой канализации и закупят оборудование для борьбы с подтоплением

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

В Батайске по поручению Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО провели комиссионный объезд подтопляемых территорий города, во время которого комиссия посетила несколько жилых домов батайчан, пострадавших от подтопления.

В объезде участвовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда РФ по Ростовской области Сергей Бондарев, первый заместитель председателя Заксобрания области Андрей Харченко, глава Администрации Батайска Роман Волошин, представители МинЖКХ, Минтранса, Минстроя и руководители служб Администрации города.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Сегодня Управлением ЖКХ разрабатывается схема расчистки системы ливневой канализации. В схеме будет отображено обследование существующей сети с определением протяженности, диаметров и глубин заложения. Работы планируется выполнить в июле 2023 года.

Управление ЖКХ проводит расчет сметной стоимости выполнения работ по расчистке земельных участков от поросли, иловых отложений и мусора с последующим прохождением госэкспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы администрация города направит в адрес губернатора Ростовской области ходатайство о выделении денежных средств. Срок получения положительного заключения - август этого года.

Также в адрес губернатора направлено ходатайство о выделении денежных средств на закупку трех ассенизаторских машин. Из резервного фонда Администрации Батайска выделены средства на приобретение мотопомпы и рукавов для откачки воды. На территории города а установлено 19 насосов для откачки воды. По итогам проведенной инвентаризации насосного оборудования установили, что 11 насосов подлежат замене. УЖКХ города Батайска проводит подготовку документации для закупки нового оборудования.