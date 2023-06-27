Экс-начальника новочеркасского отдела ГИБДД осудили за взятки с подчиненного на 9 лет

За четыре месяца полицейский «дополнительно заработал» 600 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области осудили экс-начальника новочеркасского отдела ГИБДД. В течение нескольких месяцев мужчина получал взятки с сотрудника управления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

- Используя свое служебное положение, начальник ОГИБДД потребовал от своего подчиненного ежемесячно передавать ему 150 тысяч рублей за совершение вероятных, возможных в будущем, входящих в его служебные полномочия действий в пользу сотрудников ОГИБДД, – пояснили в пресс-службе.

В итоге за четыре месяца полицейский «дополнительно заработал» 600 тысяч рублей.

Когда неуставные отношения были раскрыты, в отношении бывшего начальника возбудили уголовное дело. Его обвинили в получении взятки должностным лицом, лично, в виде денег, за общее покровительство и попустительство по службе, если они совершены в крупном размере.

Ему присудили девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в 1,8 миллиона рублей. Также мужчина не сможет в течение пяти лет занимать на госслужбе начальственную должность. И, кроме того, его лишили звания майора полиции.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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