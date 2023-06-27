Девелоперский бизнес в Ростове-на-Дону продали застройщику из Екатеринбурга

Сейчас ростовский офис сохраняет пятое место по количеству застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Sminex-Интеко» закрыла сделку по продаже строительного бизнеса «Интеко» в Ростове-на-Дону. Новым владельцем активов стала организация «ТЕN девелопмент». Подтверждение по этой информации поступило сегодня, 27 июня.

Уральскому холдингу передали департамент продаж, земли, проектный институт, завод ЖБИ и управляющую компанию.

Теперь собственник намерен довести объемы строительства в донской столице до 400 тысяч кв. метров. Сейчас ростовский офис сохраняет пятое место по количеству застройки.

Напомним, девелоперский бизнес в Ростове-на-Дону выставили на продажу весной 2023 года. Тогда стоимость активов оценили в 3 млрд рублей. Сумму итоговой сделки разглашать не стали.

Ранее сообщалось, что компания «Интеко» возводит жилье в Левенцовке, кварталы «5 элемент» и «Левенцовку Парк». Застроить также планировали территорию около Ростовского моря.

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