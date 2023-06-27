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НовостиОбщество27 июня 2023 10:57

В Шахтах задержали 29-летнего мужчину по подозрению в убийстве

Преступление было совершено вчера, 26 июня
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Подозреваемый убийца скрылся с места преступления.

Подозреваемый убийца скрылся с места преступления.

Фото: Иван Макеев

В Шахтах сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу 34-летнего мужчины. Сейчас в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.

- По версии следствия, 26 июня 2023 года подозреваемый, находясь вблизи многоквартирного дома, расположенного по улице Делегатской в городе Шахты, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес 34-летнему мужчине несколько ударов ножом в область груди, - рассказали в ведомстве.

Потерпевший получил колото-резаные ранения и скончался на месте, а предполагаемый убийца сел в свою машину и уехал.

Сейчас он задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчину планируют заключить под стражу.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

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