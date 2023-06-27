Осужденному из Ростовской области попытались передать наркотики в картофельном пюре

В картофельном пюре обнаружили белые гранулы, которые и вызвали подозрение проверяющих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Шахтах, осужденному вместе с картофельным пюре пытались передать наркотики. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

- 26 июня сотрудники лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН России по Ростовской области при досмотре передачи от гражданки на имя осужденного в сухом картофельном пюре обнаружили гранулы белого цвета, предположительно наркотического содержания, – пояснили сотрудники службы.

Сейчас полицейские устанавливают детали произошедшего. Пока в действиях дамы, которая принесла угощение заключенному, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

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