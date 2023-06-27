В 2024 году завершат строительство системы водоснабжения левобережья в Ростовской области

Сейчас система водоснабжения готова на 56%. Фото: правительство области.

В 2024 году завершится прокладка водопровода и строительство насосных станций в левобережной зоне Ростовской области. Таким образом в Аксайском районе будет решена значительная часть проблем с водой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Реализация проекта позволит полностью обеспечить централизованным водоснабжением порядка 45 тысяч жителей левобережной зоны Аксайского района, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

Новый водопровод пройдет по Верхнеподпольненскому, Ленинскому, Ольгинскому и Истоминскому сельским поселениям. Его длина составит 52,73 километра.

Сейчас проложено почти 47 километров труб. Установлены две насосные станции в хуторах Нижне- и Вернеподпольном. Предстоит построить насосные станции в хуторах Истомино и Ленина, а также в поселке Дивном.

Сейчас система водоснабжения готова на 56%.

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