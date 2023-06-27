В Ростове-на-Дону открылось отделение сети премиального обслуживания

Фото: пресс-служба Сбербанка

В донской столице открыл свои двери новый офис СберПремьер. По сообщению банка, это первое отделение нового формата в Ростове-на-Дону и второе в России. При этом все работы по обновлению выполнялись без остановки обслуживания.

Офис располагается на площадке одного из крупнейших в регионе центров ипотечного кредитования, где оформляется каждая 10-я ипотека в Ростовской области.

- Сеть премиального обслуживания разработана для тех, кто ценит комфорт и свое время. Он объединяет лучшие решения для удобства премиальной аудитории, открывает доступ к спектру сервисов. Уверен, что жители Ростовской области по достоинству оценят новый формат, - отметил управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.